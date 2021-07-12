Бортовой самописец Ан-26 можно будет расшифровать, - губернатор Камчатки

Бортовой самописец разбившегося на Камчатке Ан-26 в нормальном состоянии и подлежит расшифровке, об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

"Состояние приемлемое. Продолжается поиск второго самописца", - сказал глава региона "Интерфаксу".

Ранее сообщалось об обнаружении в море обломков корпуса черного ящика самолета. Блоки хранения и обработки информации считались утраченными.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.