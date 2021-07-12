В Перми в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновят 18 участков улиц

В Перми ведутся дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - этом году обновят 18 участков улиц. Такие работы предполагает комплексный подход: укладку нового асфальта, обустройство парковок, нанесение разметки и установку дорожных знаков. Глава города Алексей Дёмкин подчеркнул, что Пермь активно участвует в нацпроектных программах уже несколько лет.

"Наша цель – сделать городскую среду более комфортной, чтобы жители могли видеть положительные изменения здесь и сейчас. Главы районов должны регулярно выезжать на объекты и контролировать сроки и качество работ, чтобы жители остались довольны результатом", – отметил мэр столицы края.

На участке улицы Братьев Игнатовых от шоссе Космонавтов до улицы Мира установлен новый бортовой камень, уложен выравнивающий слой асфальта на проезжей части, обустроена дополнительная полоса по проезжей части с выездом на улицу Мира, параллельно проезжей части на всём её протяжении обустроена парковка. Ведутся работы на техническом проезде: обновлён бортовой камень, заасфальтирован тротуар.

Комплексный ремонт улицы Баумана на участке от улицы Стахановской до улицы Братьев Игнатовых включает асфальтирование проезжей части, тротуаров, парковок, съездов, ремонт пешеходных ограждений, колодцев, газонов, установку нового бортового камня, дорожных знаков. Планируется уложить тактильную плитку перед пешеходными переходами и съездами, обустроить искусственные неровности, нанести дорожную разметку. Часть работ завершена, включая освещение - новые опоры и светильники установлены по всей длине улицы и уже введены в эксплуатацию.

Комплексное обустройство улиц Братьев Игнатовых и Баумана планируется завершить к 31 августа.

"Безусловно, все эти работы и выполнение нацпроекта находятся на особом контроле городских властей, чтобы с каждым приведенным в порядок объектом городская среда становилась удобнее", - прокомментировал руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

На участке улицы Тимирязева от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта и на улице Николая Островского уложен выравнивающий слой асфальта на проезжей части, устанавливается гранитный борт, готовится основание для дальнейшего асфальтирования на тротуаре и парковках.

Идут работы на улице Генерала Панфилова на участке от Ласьвинской до разворотного кольца. Общая готовность объекта - 80%. Установлен гранитный бортовой камень, обустроены тротуары, перенесены опоры освещения. Кроме того, обновят улицу 5-я Каховская на участке между улицами Адмирала Ушакова и Волгодонской.

"На сегодняшний день можно сказать, что все замечания и предложения жителей при ремонте дорог были учтены", - отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

Сейчас завершаются работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций к строящемуся дому по ул. Адмирала Ушакова, 65, после чего подрядная организация возобновит работы по ремонту проезжей части.

"Мы здесь ремонтируем не только улично-дорожную, но и тротуарно-тропиночную сеть, делаем подходы к остановочным комплексам и благоустраиваем прилегающую территорию", - рассказал Михаил Борисов, глава Кировского района Перми.

Проект "Безопасные и качественные дороги" - долгосрочный федеральный приоритетный проект по реализации программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство. Планируемые сроки реализации 2017-2025 годы.