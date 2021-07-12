"Так работать нельзя": Куйвашев возмутился отсутствием рабочих на Кольцовском тракте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился отсутствием рабочих на мосту на Кольцовском тракте.

Напомним, в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого сегодня там образовались гигантские пробки.

Как написал Евгений Куйвашев в своем Instagram, он решил проверить, как подрядчик ведет работы – такая возможность есть на сайте администрации города.

"С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - возмутился губернатор.

Ранее в Екатеринбурге стало известно о перекрытиях из-за реконструкции второй очереди Макаровского моста. За два месяца его перекроют 11 раз.