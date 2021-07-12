В ГИБДД опровергли слух о двухмесячном ожидании пересдачи на права из-за новых правил

Жители Екатеринбурга, завалившие экзамен на получение водительского удостоверения, пожаловались на двухмесячные очереди для пересдачи. По словам источника, знакомого с ситуацией, ближайшая дата пересдачи – это начало осени и все это из-за введения нового регламента сдачи всех маневров в городе. При этом в УГИБДД по региону не подтверждают данное заявление.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, число сдавших после введения новых правил действительно уменьшилось, однако все даты пересдачи регламентированы правилами для кандидата в водители. Таким образом, предусматривается от недели до трех месяцев ожидания, в зависимости от того, в какой раз будущий водитель сдает экзамен. При этом данные правила никак не корректировались из-за увеличения в последние месяцы не сдавших экзамен.

"Доля кандидатов в водители, сдавших экзамен по Свердловской области, составила в марте 49%, в апреле 30%, в мае 32%, в июне 31%, что свидетельствует о низком качестве подготовки водителей образовательными организациями, а также заучивание обучающимися ранее используемых маршрутов и неготовности их к изменением порядка движения на маршруте. Каких-либо сложностей при сдаче экзамена для подготовленных кандидатов в водители не имеется", - заявили в УГИБДД.



Согласно правилам, для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный практический экзамен, который проводится не ранее чем через семь и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена. А вот для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен с третьей и последующих попыток, срок ожидания увеличивается: от одного и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего.

Более того, в УГИБДД заверили, что ближайшая пересдача назначена уже на 19 июля. На данный момент в график проведения экзаменов в МРЭО ГИБДД на июль включено 2 тыс. 829 кандидатов в водители. В связи с этим, чтобы повысить качество предоставления госуслуг в ГИБДД, до конца текущего месяца было организовано проведение экзаменов на получение водительских прав шесть дней в неделю. Это позволит сократить очереди кандидатов в водители, проходящих процедуру проведения экзаменов, а также общее время предоставления государственной услуги.