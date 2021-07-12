На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации пожаров

В Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных лесных пожаров на юге региона.

По данным главного управления лесами региона, на территории пожаров задействованы 632 человека и 173 единицы техники. Угрозы для населенных пунктов нет. "Производится проверка всей территории пожара, любых источников дыма, тушение тлеющих очагов и опашка участков, не поврежденных огнем. Открытого горения нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате пожара в населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.

Как рассказали в администрации района, жители поселков попросили власти дать им время на то, чтобы забрать уцелевшее от огня имущество. после этого начнется расчистка территории и ее подготовка к новой застройке.