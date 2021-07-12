Пандемия? В 2020 году дополнительного роста общей смертности в мире почти не было

В 2020 году общая смертность в мире не выросла так, как она должна была увеличиться с учетом умерших от коронавируса. Это приводит к возможному выводу о том, что смертность от коронавируса может быть завышенной и в умерших от ковида записывали всех умерших от других причин, у кого был положительный ПЦР-тест.

На прошлой неделе академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии им. Остроумова Юрий Беленков заявил, что смертность в разных странах мира в 2020 году выросла на 19-20%, хотя коронавирус дал лишь половину этого прироста. Накануне.RU решило проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, что утверждение Беленкова является лишь распространением российской ситуации на весь остальной мир. Напомним, в России число смертей за год выросло на 18%, причем на ковид списано лишь около трети. В мире - примерно на 2%.

По данным американского Population Reference Bureau, общий коэффициент смертности в мире в 2020 году составил 7 на 1000 населения, как и годом ранее. Коэффициент естественного прироста также не изменился и составил 1,1%. При этом рождаемость упала с 2,4 до 2,3 ребенка на женщину. Несмотря на погрешность округления, это свидетельствует о том, что общая смертность существенно не выросла, ведь население Земли изменилось очень мало. По данным countrymeters.info, коэффициент естественного прироста упал с 1,09% до 1,06%, то есть совпадает с данными Population Reference Bureau, что если и говорит о росте общей смертности, то очень малом.

Аналогичный результат можно получить и другим путем. При населении мира 7,8 млрд человек общий коэффициент смертности 7 на 1000 населения означает, что в мире умерло не более 58,5 млн человек, что практически совпадает с результатом 2019 года. И хотя по некоторым данным население Земли составляет 7,9 млрд, верхняя оценка смертности будет 59,2 млн (в противном случае коэффициент был бы округлен до 8). Это лишь чуть больше того, что было в предыдущие годы и полностью укладывается в тенденцию роста смертности из-за старения населения.

С учетом старения населения и пандемии коронавируса, которая в 2020 году, по официальным данным, унесла почти 2 млн жизней, общая смертность должна была вырасти почти на 3 млн. Хотя точных данных по числу умерших нет, косвенные расчеты показывают, что этого не произошло. Если рост смертности и был, то весьма незначительный и намного меньше, чем на 3 млн, или на 5%. Это позволяет предположить, что в 2020 году в мире почти не произошло никакого дополнительного роста смертности, кроме того, который объясняется старением. Что ставит под вопрос всю статистику смертности от коронавируса как возможно завышенную.

Ранее бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон заявил, что смертность от ковида умышленно завышается: так, в США и Британии любой, кто умирает в течение месяца после положительного теста на коронавирус, считается умершим от коронавируса.

Теоретически рост смертности от ковида может быть компенсирован таким же снижением смертности от других причин, но то, что вероятно для одного случая, для многих стран является крайне маловероятным событием. Тем более что в предыдущие годы снижения смертности не наблюдалось.

Воздерживаясь от окончательных выводов за неимением точных данных, отметим, что предварительные данные показывают: дополнительного "ковидного" роста общей смертности в мире в 2020 году почти не было. Возможно, данные ООН, которые должны появиться к осени, внесут окончательную ясность в этот вопрос.