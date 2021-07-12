В Свердловской области обновлен рекорд суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 464 новых случая коронавируса. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (120 заболевших) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 98 тыс. 133.

За сутки на Среднем Урале было выписано 405 человек и зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 91 тыс. 378, всего скончались 4 тыс. 27 свердловчан.

Напомним, прежний рекорд по числу заболевших ковидом в Свердловской области был зафиксирован в воскресенье – тогда в регионе было выявлено 425 новых случаев.