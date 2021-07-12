12 Июля 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России.

Меры будут действовать до 31 января 2022 года.

Источник ТАСС ранее сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения.

Напомним, эти санкции был введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

В июне ЕС на год продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя". Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион.

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Теги: санкции, ес, россия



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