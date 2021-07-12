12 Июля 2021
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Общество Свердловская область Москва
(2004) |

В Москве Курбан-байрам в этом году пройдет онлайн из-за пандемии

Мусульмане Москвы будут праздновать Курбан-байрам онлайн. Такое решение принял совет улемов Духовного управления мусульман России. Молитва будет проводиться только в Соборной мечети, в других мечетях не рекомендовано проводить намаз, передает "Коммерсант".

В этом году Курбан-байрам отмечается 20 июля.

"Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия",— сообщается на сайте Духовного управления мусульман России.

В организации отметили, что решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и текущей ситуации с распространением коронавируса.

Тем временем, в Екатеринбурге у православных начались "Царские дни" – неделя поминовения семьи императора Николая II, убитой в столице Урала. Светские власти не одобрили проведение массового крестного хода из Екатеринбурга на Ганину яму (пригород), в митрополии этим решением не довольны.

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Теги: курбан-байрам, пандемия, мусульмане



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