"РСГ-Академическое" выплатит екатеринбурженке 300 тысяч за задержку в передаче жилья

Свердловский областной суд принудил АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" выплатить компенсацию екатеринбурженке, которой три месяца не могли сдать купленную ею квартиру. Изначальная сумма, запрашиваемая пострадавшей превышала 1,5 млн руб., однако суд счел необходимым снизить размер компенсации до 328 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Анна купила квартиру в уже построенном доме, и согласно соглашению, заключенному между покупателем и застройщиком, должна была получить ключи до 30 августа 2020 г. Прождав до октября, екатеринбурженка обратилась с претензией о предоставлении сведений по срокам передачи квартиры. Еще через месяц женщина обратилась с претензией к ответчику, требуя предоставить ей жилье не позднее 18 ноября с полным пакетом документов, необходимым для дальнейшей регистрации права собственности.

Анна также требовала выплатить неустойку в течение пяти календарных дней после подписания акта приема-передачи жилого помещения, которое состоялось только 2 декабря 2020 г.

Согласно иску, поданному в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, свердловчанка просила взыскать с застройщика: неустойку за нарушение сроков передачи квартиры в размере 1 млн 488 тыс. 445 руб., штраф, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб., расходы по найму квартиры – 79,5 тыс. руб, а также расходы по оплате услуг представителя – 50 тыс. руб. Требования истца были удовлетворены частично: с АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" взыскана неустойка – 200 тыс.руб., компенсация морального вреда в размере 2 тыс.руб., штраф в размере 101 тыс.руб., а также расходы по оплате услуг представителя – 25 тыс.руб.



Анну не устроил такой исход, из-за чего она подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но и там не нашла желаемой поддержки. Суд не счел возможным взыскать убытки, понесенные за найм квартиры, поскольку пострадавшая не смогла доказать необходимость съема жилья в период ожидания своей жилплощади. Таким образом, решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга осталось без изменений.