На Камчатке обнаружили более 300 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26

Водолазы за минувшие сутки обнаружили еще 85 фрагментов тел погибших на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

С начала поиска водолазы обследовали почти 8,5 квадратных километров акватории. На месте крушения воздушного судна найдены 22 тела погибших и 245 неопознанных фрагментов.

Ранее сообщалось, что спасатели добрались до места трагедии. Доступ туда был осложнен из-за сильного ветра. СМИ писали, что на месте крушения найдены останки всех 28 погибших пассажиров и членов экипажа. Они будут направлены на экспертизу.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.