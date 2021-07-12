В Челябинской области уничтожили боевой снаряд XIX века
В Челябинской области специалисты группы разминирования регионального управления Росгвардии уничтожили боевой снаряд XIX века, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 10 июля. Снаряд обнаружил механизатор, который проводил пахотные работы около поселка Родники Троицкого района.
Специалисты группы разминирования челябинского ОМОН установили, что 86-ти мм осколочный снаряд, предположительно конца XIX века, представляет опасность для окружающих. Из-за сильной коррозии его уничтожили на месте.