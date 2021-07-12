Арестанты питерского изолятора ночью "навели суету" в Колпино

В питерском Колпино сегодня ночью было неспокойно. По словам очевидцев, обитатели СИЗО №1 (он же "Кресты") издавали крики, стучали, выбрасывали горящие предметы из окна. Происходящее засняли, кадры разошлись в соцсетях.

У СМИ две версии: недовольство арестантов поведением администрации изолятора; бурное выражение эмоций по поводу исхода финала чемпионата Европы по футболу (в нем, напомним, Италия победила Англию).

"Фонтанка" сообщает, что начальник СИЗО разрешил арестантам посмотреть матч, а потом дал 10 минут на выражение эмоций от увиденного.