"Пермский свинокомплекс" израсходовал субсидию и просит у властей новой помощи

"Пермский свинокомплекс" израсходовал субсидию, выделенную из регионального бюджета на погашение долга по зарплате перед работниками свинокомплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе профкома предприятия.

При этом, деньги были распределены не на всех сотрудников, а только на определенные подразделения, что создало конфликтную ситуацию в коллективе.

В результате профсоюз вновь обратился к главе региона Дмитрию Махонину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

"Работники свинокомплекса очень обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы знать, какое будущее у предприятия, существует ли дальнейший план развития "Пермский свинокомплекс", будет ли проводиться модернизация на предприятии, или мы идем к ликвидации. Когда будет решен вопрос с поголовьем, которое находится у АО "Пермский свинокомплекс" на ответственном хранении?" — говорится в обращении. Аналогичное обращение опубликовано к президенту РФ Владимиру Путину.

Также профсоюз сообщает о массовых увольнениях на предприятии.

"Численность члена профсоюза стремительно падает из-за повального увольнения работников. Поэтому, убедительная просьба ко всем, кто еще не вступил в наши ряды - сделать это", - говорится во втором документе.

Напомним, первый квартал 2021 года свинокомплекс завершил с убытком в 161,1 млн руб. В мае депутаты заксобрания Пермского края поддержали выплату субсидии в размере 116 млн руб. Из этих средств 69,3 млн руб. будет направлено на приобретение зерна для комбикормов. Расходы на оплату труда сотрудников свинокомплекса оцениваются в 29,7 млн руб., на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию планируется направить 11,3 млн руб., приобретение ветеринарных препаратов — 5,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.