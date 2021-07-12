"Мишустина пригласите, за два дня отремонтируют": в Екатеринбурге Кольцовский тракт встал в огромные пробки

В Екатеринбурге движение по Уктусу и Кольцовскому тракту оказалось парализованным из-за ремонта моста.

Мост на Луганской – Объездной в сторону аэропорта Кольцово закрыли из-за ремонтных работ. В результате сегодня автомобилисты встали в огромные пробки.

В соцсетях призывают водителей держаться и выезжать пораньше – за несколько часов.

"Если вам нужно в эту часть города – то вам туда не нужно", "Мишустина пригласите, за два дня отремонтируют", "Самокаты сейчас приобретают еще большую актуальность", - шутят уральцы.

Ограничение движения по данному путепроводу будет действовать до середины сентября.

Как сообщало Накануне.RU, это не единственные перекрытия дорог в Екатеринбурге: для реконструкции второй очереди Макаровского моста рабочие за 2 месяца перекроют его 11 раз. Перекрытия будут начинаться с пятницы и до понедельника, так будет каждую неделю до сентября 2021 года.