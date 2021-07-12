12 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2021) | Фото: instagram.com/zenith96rus

"Мишустина пригласите, за два дня отремонтируют": в Екатеринбурге Кольцовский тракт встал в огромные пробки

В Екатеринбурге движение по Уктусу и Кольцовскому тракту оказалось парализованным из-за ремонта моста.

Мост на Луганской – Объездной в сторону аэропорта Кольцово закрыли из-за ремонтных работ. В результате сегодня автомобилисты встали в огромные пробки.

В соцсетях призывают водителей держаться и выезжать пораньше – за несколько часов.

Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2021)|Фото: yandex.ru/maps

"Если вам нужно в эту часть города – то вам туда не нужно", "Мишустина пригласите, за два дня отремонтируют", "Самокаты сейчас приобретают еще большую актуальность", - шутят уральцы.

Ограничение движения по данному путепроводу будет действовать до середины сентября.

Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2021)|Фото: instagram.com/zenith96rus

Как сообщало Накануне.RU, это не единственные перекрытия дорог в Екатеринбурге: для реконструкции второй очереди Макаровского моста рабочие за 2 месяца перекроют его 11 раз. Перекрытия будут начинаться с пятницы и до понедельника, так будет каждую неделю до сентября 2021 года.

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Теги: Кольцовский тракт, мост, Екатеринбург



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