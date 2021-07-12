12 Июля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Tecnam P2002-JF, жёсткая посадка, Толька (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

К выяснению причин жёсткой посадки самолёта на Ямале подключилась прокуратура

Началась проверка обстоятельств жёсткой посадки самолёта в Красноселькупском районе Ямала, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ, борт был обнаружен в районе аэродрома Толька, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель с телесными повреждениями доставлены в больницу Нижневартовска. 10 июля Новоуренгойский транспортный прокурор выехал в Красноселькупский район на место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Для принятия процессуального решения по факту жёсткой посадки борта истребованы сведения о сумме причиненного собственнику ущерба, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления степени", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, судно "Tecnam P2002-JF RA-01865" подало аварийный сигнал в 60 км от села Толька (Красноселькупский район Ямала). Воздушное судно принадлежит ООО Авиакомпания "Капитал Джет", оно выполняло авиапатрулирование лесов. На борту находились пилот и наблюдатель, они живы. "Ямалспас" организовал поисково-спасательные работы, к месту предполагаемого происшествия вылетело воздушное судно. Пострадавших эвакуировали вертолётом Ми-8.

Tecnam P2002-JF, жёсткая посадка, Толька(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Tecnam P2002-JF, жёсткая посадка, Толька(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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Теги: самолёт, Толька, лечение, реанимация



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