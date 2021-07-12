К выяснению причин жёсткой посадки самолёта на Ямале подключилась прокуратура

Началась проверка обстоятельств жёсткой посадки самолёта в Красноселькупском районе Ямала, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ, борт был обнаружен в районе аэродрома Толька, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель с телесными повреждениями доставлены в больницу Нижневартовска. 10 июля Новоуренгойский транспортный прокурор выехал в Красноселькупский район на место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Для принятия процессуального решения по факту жёсткой посадки борта истребованы сведения о сумме причиненного собственнику ущерба, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления степени", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, судно "Tecnam P2002-JF RA-01865" подало аварийный сигнал в 60 км от села Толька (Красноселькупский район Ямала). Воздушное судно принадлежит ООО Авиакомпания "Капитал Джет", оно выполняло авиапатрулирование лесов. На борту находились пилот и наблюдатель, они живы. "Ямалспас" организовал поисково-спасательные работы, к месту предполагаемого происшествия вылетело воздушное судно. Пострадавших эвакуировали вертолётом Ми-8.