12 Июля 2021
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Вакцина КовиВак от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова РАН. (2021) | Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Врач объяснил причину популярности вакцины "КовиВак"

Главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский раскрыл причину популярности вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак".

По его словам, это связано с тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

В беседе с агентством "Прайм" врач отметил, что произведено этой вакцины было немного, людям приходится заниматься ее поисками.

Он добавил, что о преимуществах или недостатках препарата сейчас сложно сказать что-то определенное, так как вакцина находится в процессе клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что вакцина центра им. Чумакова в столице закончилась за один день. До этого "Ковивак" появился в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте было ограничено - не более 850 доз.

Как рассказал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев, разработчик и производитель вакцины от коронавируса "КовиВак" мог бы производить больше препаратов, но мешают задержки в поставках оборудования.

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Теги: ковивак, вакцина, коронавирус



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