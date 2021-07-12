Врач объяснил причину популярности вакцины "КовиВак"

Главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский раскрыл причину популярности вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак".

По его словам, это связано с тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

В беседе с агентством "Прайм" врач отметил, что произведено этой вакцины было немного, людям приходится заниматься ее поисками.

Он добавил, что о преимуществах или недостатках препарата сейчас сложно сказать что-то определенное, так как вакцина находится в процессе клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что вакцина центра им. Чумакова в столице закончилась за один день. До этого "Ковивак" появился в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте было ограничено - не более 850 доз.

Как рассказал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев, разработчик и производитель вакцины от коронавируса "КовиВак" мог бы производить больше препаратов, но мешают задержки в поставках оборудования.