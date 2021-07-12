Илья Яшин объявил об уходе с поста главы района в Москве

Оппозиционный политик Илья Яшин заявил о сложении полномочий главы Красносельского района Москвы, который он возглавлял с 2017 года, когда победил на местных выборах. Причиной этого решения стало давление со стороны прокуратуры, заявил Яшин на своей странице в Facebook.

"Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков, - пишет Яшин. - Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью. Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года".

Яшин считает, что после его ухода ситуация "устаканится" и его команде дадут доработать до конца полномочий.

"Поэтому сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы. Независимых голосов в совете для её избрания вполне хватает", - добавил Яшин.

При этом он собирается дойти до Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, опротестовывая решение избиркома о запрете на участие в выборах по причине "причастности к деятельности экстремистских организаций" (под последними подразумеваются движения Алексея Навального).