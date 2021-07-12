Свердловские спортсменки завоевали "золото" на первенстве Европы по боксу

12 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Боксёрские перчатки (2018) | Фото: ozon.ru

Свердловские спортсменки завоевали "золото" на первенстве Европы по боксу

Две спортсменки из Свердловской области Рената Мингалимова и Валерия Нурутдинова завоевали "золото" в первенстве Европы по Боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Турнир завершился 11 июля в Грузии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации бокса России, всего в соревнованиях участвовало 25 представителей РФ: 13 юношей и 12 девушек. Из 19 российских спортсменов, пробившихся в финал, только один остался с серебряной медалью.

"Во время дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали "золото". В том числе, в весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала Рената Мингалимова, которая одержала победу над украинкой Аурикой Коструцкой. А в весовой категории до 75 кг еще одна свердловчанка Валерия Нурутдинова, раздельным решением судей одержала верх над Татией Букиа из Грузии", - рассказали в федерации бокса.

Помимо медалей и всеобщего признания, девушки, как и другие обладатели "золота" получили денежную награду в размере 4 тыс. долларов США, выделенную Международной ассоциацией бокса (AIBA). Таким образом, в общекомандном зачете Россия заняла первое место, завоевав 18 золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: бокс, первенство Европы, спортсменки, золото



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети