Свердловские спортсменки завоевали "золото" на первенстве Европы по боксу

Две спортсменки из Свердловской области Рената Мингалимова и Валерия Нурутдинова завоевали "золото" в первенстве Европы по Боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Турнир завершился 11 июля в Грузии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации бокса России, всего в соревнованиях участвовало 25 представителей РФ: 13 юношей и 12 девушек. Из 19 российских спортсменов, пробившихся в финал, только один остался с серебряной медалью.

"Во время дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали "золото". В том числе, в весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала Рената Мингалимова, которая одержала победу над украинкой Аурикой Коструцкой. А в весовой категории до 75 кг еще одна свердловчанка Валерия Нурутдинова, раздельным решением судей одержала верх над Татией Букиа из Грузии", - рассказали в федерации бокса.

Помимо медалей и всеобщего признания, девушки, как и другие обладатели "золота" получили денежную награду в размере 4 тыс. долларов США, выделенную Международной ассоциацией бокса (AIBA). Таким образом, в общекомандном зачете Россия заняла первое место, завоевав 18 золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.