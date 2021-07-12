Проект генплана Челябинска поступит в гордуму до сентября

Доработанный проект генерального плана Челябинска должен поступить в гордуму и администрацию города до 1 сентября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Управлением архитектуры проанализированы предложения депутатского корпуса к материалам генерального плана. Компания-разработчик "Гипрогор" взяла в работу отработку предложений и обязуется до 1 сентября направить скорректированные материалы проекта генерального плана в адрес нас и городской думы", - рассказал он.

Напомним, в феврале 2020 года проект генерального плана развития города до 2039 года прошел общественные обсуждения. Главный стратегический документ должен определить основные направления развития города на ближайшие 20 лет. Участники обсуждений к документу отнеслись критически, назвав его "сосредоточием ошибок и абсурдов". После этого проект генплана был направлен на доработку.