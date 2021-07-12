12 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Федор Крашенинников (2021) | Фото: instagram.com/fyodorrrrr

Уральский политолог-оппозиционер Крашенинников переехал в Вильнюс

Свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников, которого уже привлекали к ответственности за оскорбление судей Конституционного суда, уехал в Вильнюс, где и планирует оставаться в ближайшее время. Об этом Крашенинников рассказал у себя в Instagram.

"Близкие люди знают, а внимательные наблюдатели догадались, что меня нет в Екатеринбурге. Изначально речь шла о кратковременном отъезде за границу, чтоб переждать обострение интереса ко мне со стороны полиции. К сожалению, развитие ситуации в России все последние месяцы намекает, что спешить домой не стоит", - заявил политолог.

По его словам, он не просил и не планирует запрашивать политическое убежище за рубежом и все еще остается гражданином России. Но и возвращаться на родину в обозримом будущем оппозиционер также не планирует.

Напомним, что Крашенинникову вменяют ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ – повторное распространение в том числе в Интернете информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Поводом стал пост с оскорблением судей Конституционного суда.

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Теги: Вильнюс, Крашенинников, оппозиционер, полиция, политолог



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