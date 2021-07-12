12 Июля 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Аналитики назвали сроки для накопления миллиона рублей в разных регионах России

Жителям большинства регионов России для накопления одного миллиона рублей потребуется более 20 лет, говорится в исследовании РИА Новости.

Дольше всего будут копить жители Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года).

Быстрее всего миллион можно накопить на Чукотке (7,8 года) и в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года).

Третье и четвертое место у Ненецкого автономного округа и Магаданской области. В этих регионах срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. В Москве это удастся сделать за 11 лет.

В Ханты-Мансийском автономный округе один миллион рублей придется копить 11 лет и 3 месяца.

Отмечается, что в целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов. В 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет.

Ранее аналитики назвали регионы с самым быстрым сроком накоплений на квартиру. Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на жилье.

Лидерами по возможности накопления на однокомнатное жилье на вторичном рынке стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на это потребуется три года, в ХМАО-Югре — пять лет.

Дольше всего придется копить в Туве - 67 лет. В Карачаево-Черкессии можно приобрести жилье в течение 38 лет, за 26 — в Крыму.

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Теги: накопления, миллион рублей, регионы россии



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