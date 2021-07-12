КНР не готова к взаимному признанию российской и китайской вакцин

В генеральном консульстве КНР во Владивостоке опровергли появившуюся ранее информацию о готовности взаимного признания вакцин от коронавируса России и Китая, передает РБК. Ранее со ссылкой на генконсула сообщалось, что взаимно могут быть признаны вакцины "Спутник V" и CoronaVac.

"Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", - сообщили в генконсульстве.

В отличие от "Спутника V", китайская вакцина признана Всемирной организацией здравоохранения.