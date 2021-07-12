12 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Иннопром, Свердловская область (2014) | Фото: Накануне.RU

АКРА подтвердило Свердловской области кредитный рейтинг "Стабильный"

Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области на уровне А+(RU), прогноз "Стабильный", а также облигаций региона на уровне А+(RU). Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Рейтинг указывает на способность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Также им отмечена самодостаточность бюджета Среднего Урала. Эксперты АКРА отмечают, что "кредитный рейтинг обусловлен сильным экономическим профилем региона, стабильными показателями бюджетного профиля с высокой долей собственных доходов и растущей долей капитальных расходов в составе бюджета". "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Стоит отметить, что сейчас в обращении находятся девять выпусков государственных облигаций Свердловской области. Последний был размещен в декабре прошлого года.

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Теги: рейтинг, Стабильный, Свердловская область



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