Ведущий канала "Рен ТВ" умер после вакцинации

9 июля было сообщено о смерти ведущего телеканала "Рен ТВ" Алексея Каминанте. Он скоропостижно скончался через две недели после вакцинации "Спутником V".

Отмечается, что зрителям он был хорошо знаком по выпускам экстремально-познавательного шоу "Невероятно интересные истории". Он побывал в 79 странах, на съемках программы зачастую самостоятельно выполнял опасные трюки. На здоровье он не жаловался. На канале и в федеральных СМИ о причине смерти не упомянули.

22 июня он сам сообщил в "Инстаграме", что вакцинировался от ковида. Причем это стало его протестом (?) против того, что происходит.

Каминанте написал, что ему надоело гадать, заболеет и умрет ли он, и решил сделать себе инъекцию препарата. Тем более что ковид-паспорт ему, как путешественнику, понадобится, а "Спутник V" уже одобрен в 67 странах.

"Вчера укололся "Спутником". ⁣⁣Это было #моёрешение. Не могу сказать, что очень взвешенное и продуманное… Я ничего не понимаю в медицине и вирусологии. А читать многочисленные статьи учёных и блогеров с их "за" и "против" у меня нервов не хватает! Задолбали кошмарить! Агитация правительства и Минздрава лично на меня повлияли отрицательно. ⁣⁣Чего? Всем прививаться? Давайте я сам решу!⁣⁣ Это было моей личной акцией протеста против того маразма, что творит государство во время пандемии.⁣⁣.. И всё же я понимаю, что вакцинация на сегодняшний день - "лотерейка" и "русская рулетка". Я решил в неё сыграть!⁣⁣" - написал он, как оказалось, незадолго до смерти.

Ранее глава "Лиги защиты пациентов" и член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский сообщил, что ему известно уже о десятках смертей после вакцинации. О многих из них сообщалось в СМИ, но, как обычно, никакой связи с вакцинами не нашли.