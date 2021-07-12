Следственный комитет проводит проверку в отношении депутата Бурнашова

В отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова проводит проверку Первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю, сообщает "Ъ".

Проверка проходит в рамках ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Следователи провели выемку видеозаписей, которые сделали сотрудники МВД, и опросили их.

По данным издания, якобы о том, что Mercedes депутата нарушает ПДД и создает опасные ситуации на дороге сообщил в УМВД Перми один из водителей. По неофициальной информации, Бурнашов выполнил требование остановить машину, после чего выскочил из нее и попытался убежать от полицейских. Когда его нагнали - ударил сотрудника в челюсть, сбив с ног. После этого к водителю было применено спецсредство — наручники.

Алексей Бурнашов сразу не назвался депутатом Государственной думы и не показывал соответствующее удостоверение. Парламентария доставили в районный отдел полиции с признаками опьянения. Он якобы отказался от медосвидетельствования. После того, как полицейские написали рапорты о том, что господин Бурнашов оскорблял их и применял физическую силу, депутат отправился в Следственный комитет. Там депутата опросили в рамках проверки на предмет наличия в его действиях признаков преступления в отношении полицейских.

Если в действиях депутата будут обнаружены признаки преступления, то решение о возбуждении уголовного дела, согласно УПК, может принять только председатель СКР. Перед этим согласие на его преследование должны дать другие депутаты нижней палаты парламента после представления генпрокурора.

Как сообщало Накануне.RU, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Возбуждено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым.

Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".