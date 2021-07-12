12 Июля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Задержание Алексея Бурнашова в Перми (2021) | Фото: vk.com/overhearddps

Следственный комитет проводит проверку в отношении депутата Бурнашова

В отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова проводит проверку Первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю, сообщает "Ъ".

Проверка проходит в рамках ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Следователи провели выемку видеозаписей, которые сделали сотрудники МВД, и опросили их.

По данным издания, якобы о том, что Mercedes депутата нарушает ПДД и создает опасные ситуации на дороге сообщил в УМВД Перми один из водителей. По неофициальной информации, Бурнашов выполнил требование остановить машину, после чего выскочил из нее и попытался убежать от полицейских. Когда его нагнали - ударил сотрудника в челюсть, сбив с ног. После этого к водителю было применено спецсредство — наручники.

Алексей Бурнашов сразу не назвался депутатом Государственной думы и не показывал соответствующее удостоверение. Парламентария доставили в районный отдел полиции с признаками опьянения. Он якобы отказался от медосвидетельствования. После того, как полицейские написали рапорты о том, что господин Бурнашов оскорблял их и применял физическую силу, депутат отправился в Следственный комитет. Там депутата опросили в рамках проверки на предмет наличия в его действиях признаков преступления в отношении полицейских.

Если в действиях депутата будут обнаружены признаки преступления, то решение о возбуждении уголовного дела, согласно УПК, может принять только председатель СКР. Перед этим согласие на его преследование должны дать другие депутаты нижней палаты парламента после представления генпрокурора.

Задержание Алексея Бурнашова в Перми(2021)|Фото: vk.com/overhearddps

Как сообщало Накануне.RU, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Возбуждено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым.

Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".

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Теги: Алексей Бурнашов, задержание, проверка



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