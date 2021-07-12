"Видели такое?! Вывалился танк!": необычное ДТП в Южно-Сахалинске

На дороге на въезде в Южно-Сахалинск (район поселка Троицкое) произошло необычное ДТП. Военные перевозили танк на тягаче, при одном из маневров грузового автомобиля танк вывалился, причем упал на башню, сохранив равновесие и не завалившись ни на одну из сторон.

Проезжающие мимо водители стали останавливаться и снимать необычное ДТП. "Вот это комедия! Такого я еще не видел, - говорит один из авторов видео с танком. – Танк вывалился нафиг! Видели такое?!".

Telegram-канал "ЧП Сахалин" сообщает, что в шоке от увиденного были даже сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП с седельным тягачом. По предварительным данным, никто не пострадал, причиной аварии может быть неправильное крепление танка на грузовике.