На Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента

На Гаити арестовали подозреваемого в связи с организаторами убийства президента Жовенеля Моиза.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль назвал имя задержанного - Кристиан Эммануэль Санон. По его словам, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из "разработчиков плана убийства" и координатором операции.

В его доме обнаружили шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, а также коробки с пулями, части оружия и автомобильных номера Доминиканской Республики, сообщает Regnum.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек. Среди задержанных - два американца гаитянского происхождения.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

США отправили на Гаити сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности.