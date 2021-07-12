В Челябинской области за сутки у 275 человек выявили коронавирус

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 275 новых случаев COVID-19, двенадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 69 тыс. 92 человек. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 331 заболевший. За сутки выписаны 112 человека, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 568 пациентов.

За прошедшие сутки умерло двенадцать человек, из них одиннадцать непосредственно от COVID-19, еще у одного человека коронавирус был сопутствующим заболеванием.