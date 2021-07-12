"На чьей совести смерть сотрудника?" Полицейский умер после вакцинации

43-летний сотрудник отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы Михаил Малюков умер после вакцинации. Об этом сообщает Московский профсоюз полиции.

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В конце июня он привился первым компонентом, а через неделю у него неожиданно случился инсульт. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. На чьей совести его смерть? - задаются вопросом в профсоюзе. На здоровье он не жаловался.

"Мы не знаем статистики по умершим здоровым людям после прививки от ковида. Но недавно после нее скончался генерал - начальник тыла МВД России. Наверняка есть и другие случаи", - говорится в материале.

В профсоюзе выражают сомнение, обследовали ли их коллегу перед прививкой.

Ранее глава "Лиги защиты пациентов" и член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский сообщил, что ему известно уже о десятках смертей после вакцинации. О многих из них сообщалось в СМИ, но, как обычно, никакой связи с вакцинами не нашли.