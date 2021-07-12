Анапские пляжи пустеют из-за нашествия агрессивных божьих коровок

В Анапе и ее окрестностях стремительно пустеют пляжи, и дело не в эпидемии коронавируса: в регионе наблюдается нашествие полчищ божьих коровок. Они заполонили все поверхности пляжей, облепляют людей, некоторые утверждают, что насекомые даже кусают их, хотя ученые не верят в подобные свидетельства, поскольку ротовой аппарат у божьих коровок не может нанести вреда людям.

Кадры с красивыми, но неприятными в таких количествах насекомыми появляются в соцсетях. Божьи коровки не дают купаться, поверхность воды заполнена ими и их выделениями.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров считает, что искать "человеческий фактор" или искусственное происхождение в этом явлении не стоит.

"Раз в 10 лет у них бывают вспышки массового размножения. Ничего страшного, никого они не съедят. Это скоро кончится. Пройдет две недели, и этих божьих коровок не будет. Часть отложит яйца, часть умрет", – цитирует ученого "Москва 24".