12 Июля 2021
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье прокуратура обязала минздрав купить ребёнку-инвалиду лекарство за 25 миллионов

Прокуратура Пермского края через суд добилась от минздрава покупки для детей-инвалидов дорогого лекарства, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратились родители маленького пациента, который болен онкологическим заболеванием. Для лечения ему по жизненным показателям необходимо лекарство ценой в 25 млн руб. за 20 ампул, однако региональное министерство здравоохранения отказалось его покупать – по мнению чиновников, оно не зарегистрировано на территории РФ и не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск прокуратуры, обязав министерство купить лекарство и выдать ампулы семье.

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Теги: министерство здравоохранения Пермского края, Ленинский райсуд Перми, лекарство, онкология



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