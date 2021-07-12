В Прикамье прокуратура обязала минздрав купить ребёнку-инвалиду лекарство за 25 миллионов

Прокуратура Пермского края через суд добилась от минздрава покупки для детей-инвалидов дорогого лекарства, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратились родители маленького пациента, который болен онкологическим заболеванием. Для лечения ему по жизненным показателям необходимо лекарство ценой в 25 млн руб. за 20 ампул, однако региональное министерство здравоохранения отказалось его покупать – по мнению чиновников, оно не зарегистрировано на территории РФ и не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск прокуратуры, обязав министерство купить лекарство и выдать ампулы семье.