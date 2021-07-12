12 Июля 2021
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самолет Бе-200 МЧС России (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный лесной пожар в Тольятти мог произойти в результате поджога

Крупный лесной пожар в Тольятти мог произойти в результате поджога, сейчас это основная версия, заявил глава города Николай Ренц.

По его словам, следователи будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу, пишет Regnum.

Лесной пожар в Центральном районе Тольятти начался днем 10 июля. Власти города объявили режим ЧС. На борьбу с пожаром были подняты 492 человека и привлечены 156 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Локализовать пожар удалось только 11 июля. По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составила более 152 га.

Жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

11 июля глава Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание на месте ЧП. Губернатор пообещал выделить средства из бюджета области на восстановление лесов в городе. На этих территориях также планируется создать и отработать систему видеонаблюдения и фотоловушек.

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Теги: лесной пожар, тольятти, поджог



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