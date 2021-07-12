"Более 20 млн уже обналичили": на уральском коммунальном предприятии вскрыто нецелевое использование средств

На ООО ТК "Система", которое обеспечивает теплом и горячей водой Каменский городской округ, образовались крупные долги по зарплате и обнаружено нецелевое использование средств. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Как рассказал сегодня парламентарий на своей странице в соцсети, он получил ответ из прокуратуры, куда обращался в интересах работников предприятия. В надзорном ведомстве подтвердили, что по данным на конец июня общество имеет задолженность по зарплате с марта по май этого года на сумму 6,8 млн рублей перед 140 работниками.

Против руководителя ООО ТК "Система" возбуждено дело об административном нарушении. Кроме этого, расследуется уголовное дело о нецелевом использовании обществом бюджетных средств в сумме более 26 млн рублей.

"Насколько мне известно, более 20 миллионов уже обналичили. Но это другая история", - прокомментировал Вячеслав Вегнер.

"В рамках следственных действий у руководителей ООО ТК "Система" по месту жительства и в офисах организации проведены обыски, изъята финансовая и иная документация. Все сделки юридического лица анализируются в рамках уголовного дела", - говорится в ответе прокуратуры.

В надзорном ведомстве заверили, что держат на контроле ситуацию с долгами по зарплате до их полного погашения. Ранее директор ТК "Система" Иван Кагадеев уверял, что все долги будут выплачены до конца мая. Однако этого не произошло.

Напомним, в мае этого года дети из Каменского района записали ролик в стиле рэп о том, с какими сложностями жители сталкиваются из-за отсутствия воды. После этого глава района Сергей Белоусов заявил, что он "воздействовал" на руководство ТК "Система", и они обещали включить воду.