12 Июля 2021
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Спорт
Джанлуиджи Доннарумма отражает пенальти от Букайо Сака в финале Евро-2020 (2021) | Фото: Reuters / Carl Recine

Распределены индивидуальные награды Евро: лучший футболист - Доннарумма, лучший бомбардир - Роналду

Распределены индивидуальные награды чемпионата Европы-2020.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком турнира. 22-летний стража ворот чемпионов Европы принял участие во всех матчах своей команды, пропустил на турнире три мяча, а в финале отразил в серии пенальти два удара.

Лучшим игроком финала стал защитник "Скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи, забивший мяч с игры, а также уверенно реализовавший послематчевый 11-метровый удар. В 34 года и 71 день Бонуччи стал самым старым автором гола в решающей игре первенства Европы

Лучшим бомбардиром Евро стал Криштиану Роналду, на счету которого пять голов. Стоит отметить, что у форварда сборной Чехии Патрика Шика в активе также пять мячей, однако Роналду превзошёл его по дополнительным показателям (у португальца одна результативная передача и меньше проведённых минут на поле).

Лучшим молодым игроком чемпионата Европы признан 18-летний полузащитник сборной Испании Педри.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Англии, сборная Италии, финал, кубок, Джанлуиджи Доннарумма



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