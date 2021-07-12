Распределены индивидуальные награды Евро: лучший футболист - Доннарумма, лучший бомбардир - Роналду

Распределены индивидуальные награды чемпионата Европы-2020.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком турнира. 22-летний стража ворот чемпионов Европы принял участие во всех матчах своей команды, пропустил на турнире три мяча, а в финале отразил в серии пенальти два удара.

Лучшим игроком финала стал защитник "Скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи, забивший мяч с игры, а также уверенно реализовавший послематчевый 11-метровый удар. В 34 года и 71 день Бонуччи стал самым старым автором гола в решающей игре первенства Европы

Лучшим бомбардиром Евро стал Криштиану Роналду, на счету которого пять голов. Стоит отметить, что у форварда сборной Чехии Патрика Шика в активе также пять мячей, однако Роналду превзошёл его по дополнительным показателям (у португальца одна результативная передача и меньше проведённых минут на поле).

Лучшим молодым игроком чемпионата Европы признан 18-летний полузащитник сборной Испании Педри.