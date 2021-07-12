Полицию попросили проверить трещины в асфальте у бывшего здания ПРОМЭКТа

Активистка Елена Литвинова подала заявление в полицию из-за того, что трещины на асфальте в районе бывшего здания ПРОМЭКТа увеличиваются с каждым днем.

"Сегодня подала заявление в полицию для возможного привлечения к уголовной ответственности за порчу имущества собственников жилья. Домовая собственность стоит около 30 млн руб. и еще за 4 млн сделан асфальт, площадка. У нас есть дети, которые гуляют без родителей. Если там идет сползание и наклонился забор… Сегодня трещины еще глубже стали и проседания глубже и все это может обрушиться. И могут пострадать дети. Плюс ко всему, там недалеко есть электрическая подстанция", - заявила Литвинова.

По ее словам, благоустройство двора проводилось только два года назад в рамках муниципальной программы по обустройству дворовых территорий. Тогда и была построена детская площадка, поставлены уличные тренажеры и уложен асфальт. Стоимость всех работ составила 4 млн руб. Тогда каждый из жильцов "скидывался" около 5% от этой стоимости.

О ситуации также высказался и глава корпорации "Маяк", которая ведет работы на месте снесенного здания ПРОМЭКТа, Владимир Коньков, он заявил о "шантаже" со стороны жителей рядом стоящего дома.

"Она [Литвинова] никак не может забыть, что у нее не получился шантаж. Она же нас шантажировала постоянно и сейчас шантажирует – всякие небылицы выдумывает. То дом трескается. Комиссию собрали – ничего даже похожего нет. Сейчас трещины еще где-то нашла. Трещины во дворе. Пройдите в любой двор и увидите трещины – асфальт трескается. Некачественно положенный асфальт имеет свойство трескаться. Но это не значит, что трещины появились от строительства. Она выдумывает всякие небылицы, поэтому и приходится судиться с ней", - заявил Коньков.

По его словам, трещины не могли образоваться и от строительства котлована, на поверхность которого не так давно вышли грунтовые воды. Глава корпорации подчеркнул, что компания никому "не платит за шантаж, а доказывает свою правоту в правовом поле".

"Была аналогичная ситуация с трещинами в прилегающей дороге от большегрузов. Мы все восстановили, как и обещали. Не вижу проблемы, достойной внимания серьезного СМИ", - также прокомментировали в пресс-службе корпорации.

Напомним, работы по сносу ПРОМЭКТ и застройке участка проводит строительная корпорация "Маяк". Жители близлежащих домов уверены, что работы ведутся без понимания особенностей рельефа, грунта и внимания к окружающей застройке. Активисты опасаются, что новые дома приведут к разрушению классического ансамбля Сенной площади, как с эстетической точки зрения, так и в самом бытовом смысле - они уже замечают появление трещин в подвалах и подъездах своих домов.