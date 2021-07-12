12 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество В России
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

37% российских врачей не желают вакцинироваться от ковида

37% российских врачей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Такие данные приводит аналитическое бюро GxP News на основании опроса 2,2 тыс. врачей, проведенного 8-16 июня 2021 года с погрешностью 2%.
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Больше всего не желающих вакцинироваться в Москве и Санкт-Петербурге (по 43%). Основная причина отказа – желание получить больший объем информации о безопасности и эффективности вакцин - таких ответов 51%. Наибольшая доля скептически настроенных врачей среди педиатров и терапевтов.

Еще один вопрос касался того, готовы ли врачи посоветовать сделать прививку близким. 39% не рискнут взять на себя такую ответственность. Это примерно совпадает с американскими данными.

Агентство пишет, что опрос показывает, что врачи "недостаточно информированы". В то время как это естественная реакция врачей на использование вакцин, испытания по которым не закончены.

Напомним, в августе 52% медиков были не готовы делать себе прививку. Две трети объяснили свое недоверие тем, что нет достаточных сведений о безопасности и эффективности, половина - что вакцины были созданы за слишком короткое время. Нынешние результаты несколько снизили эти показатели, но не радикально.

Характерно, что замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил тогда, что такие результаты предсказуемы, а "доверие нужно заслужить годами применения". Но власти решили заручиться "доверием" через принуждение.

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Теги: вакцинация, коронавирус, врачи



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