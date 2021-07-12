Минпромторг хочет строить не очень нужные самолеты за счет ФНБ

Минпромторг готов встать в очередь на раздачу денег из Фонда национального благосостояния. В этом году президент и министр финансов объявили, что деньги из ФНБ начнут тратить на инфраструктурные проекты, которые должны окупаться и привлекать частные инвестиции. Так, часть денег решено потратить на достройку железных дорог в Сибири – для вывоза угля и других грузов в Азию.

В ведомстве Дениса Мантурова хотят потратить деньги ФНБ на строительство самолетов: Ил-114, МС-21 и "Байкалов". Для этого хотят попросить в фонде почти 1,6 трлн руб., еще 244 млрд руб. предлагают выделить напрямую из бюджета, пишет "Коммерсант". Правда, пока нет ни слова про привлечение частных инвестиций из расчета пять бизнес-рублей на один рубль государственных вложений.

Минпромторг предполагает, что за девять лет российская промышленность (в основном силами Ростеха) выведет на рынок 735 новых самолетов. В основном это будут уже перечисленные выше самолеты, хотя в проекте фигурируют также SSJ-100, L-410 и пять типов вертолетов.

Между тем, эксперты отмечают, что есть большие сомнения в реальности этого плана. Во-первых, у того же Ростеха пока нет мощностей для такого объема производства самолетов (которые, кстати, даже не сертифицированы пока). Во-вторых, на рынке просто нет спроса на такое количество самолетов: перевозчики, конечно, нуждаются в обновлении парков, но из-за снижения доходов в пандемию они вряд ли будут активно этим заниматься.

В Минфине уже готовы "подрезать крылья" этим расточительным планам Минпромторга: ведомство настаивает на более строгих критериях инвестиций: средства ФНБ должны составлять не более 25% от общего бюджета проекта и не более 40% от заемных средств за счет всех источников.