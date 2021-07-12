В ЛДПР назвали деструктивным метод выбивания места в думе Югры голодовкой

В Нефтеюганске член партии ЛДПР Ольга Васильева, которая в субботу объявила сухую голодовку, заявила об ухудшении самочувствия.

На своей странице в соцсетях она возложила ответственность за свое "физическое и моральное состояние" на руководство ЛДПР.

Васильева требует включить ее в список партии на выборах в региональный парламент и утверждает, что изначально ее планировали выдвинуть в думу по одному из одномандатных округов, однако в итоге это решение было отменено.

Как сообщил Накануне.RU координатор регионального отделения ЛДПР в Югре, депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев, Ольга Васильева больше не является исполняющей обязанности координатора отделения партии в Нефтеюганске. Ее полномочия истекли еще в мае.

"К сожалению, Ольга по тем или иным причинам не смогла провести собрание первичного отделения в городе Нефтеюганск, чтобы избраться. Соответственно, по уставу, ее полномочия закончились через три месяца. Я думаю, что это абсолютно деструктивная позиция, направленная, к сожалению, на борьбу с ЛДПР. Единственное - нет до конца проверенной информации, кто является "скрипкой" во всем этом деле. Региональное отделение разбирается в ситуации, потому прокомментировать происходящее смогу позднее", - сообщил Артем Зайцев.