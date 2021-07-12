12 Июля 2021
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Политика За рубежом
Полиция задерживает антиправительственного демонстранта во время акции протеста в Гаване, Куба (2021) | Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

Протесты на Кубе переросли в беспорядки и стычки с полицией

На Кубе впервые за многие годы начались массовые протесты: демонстранты требуют "свободных выборов" и решения социальных проблем.

В митингах участвуют тысячи человек. Люди вышли на улицы в Гаване, Пальма-Сорьяне, Сантьяго-де-Куба, Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

По данным кубинского издания Diario de Cuba, основными претензиями стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости.

В ряде городов произошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены магазины. Кроме того, протестующие вступали в стычки с полицией и переворачивали полицейские автомобили, сообщает Государственное телевидение Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас Канель идет со своими последователями после антиправительственной акции протеста в Сан-Антонио-де-лос-Банос, Куба(2021)|Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

Женщина выкрикивает лозунги во время марша антиправительственных демонстрантов в Гаване, Куба(2021)|Фото: AP Photo / Ismael Francisco

Полиция задерживает антиправительственного демонстранта во время акции протеста в Гаване, Куба(2021)|Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

Президент страны Мигель Диас-Канель в ходе телеобращения призвал кубинцев противостоять провокациям, а также заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию, пишет Regnum.

По словам президента Кубы, американские наемники поощряют кампании, цель которых — показать, что власти не в состоянии контролировать осложнившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

Вашингтон, в свою очередь, заявил, что будет жестко осуждать насилие, которое будет применяться к протестующим на Кубе, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В январе администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список государств, спонсирующих терроризм в США. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Куба укрывает американских преступников и лидеров колумбийских повстанцев.

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Теги: куба, протесты, митинги на кубе, сша



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