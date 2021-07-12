Протесты на Кубе переросли в беспорядки и стычки с полицией

На Кубе впервые за многие годы начались массовые протесты: демонстранты требуют "свободных выборов" и решения социальных проблем.

В митингах участвуют тысячи человек. Люди вышли на улицы в Гаване, Пальма-Сорьяне, Сантьяго-де-Куба, Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

По данным кубинского издания Diario de Cuba, основными претензиями стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости.

В ряде городов произошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены магазины. Кроме того, протестующие вступали в стычки с полицией и переворачивали полицейские автомобили, сообщает Государственное телевидение Кубы.

Президент страны Мигель Диас-Канель в ходе телеобращения призвал кубинцев противостоять провокациям, а также заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию, пишет Regnum.

По словам президента Кубы, американские наемники поощряют кампании, цель которых — показать, что власти не в состоянии контролировать осложнившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

From Cuba: Protestors in front of Communist Party Headquarters chanting "Cuba isn't yours!"#Cuba pic.twitter.com/5Gevvd0Sxb — RiptideDash (@RiptideDash) July 12, 2021

Вашингтон, в свою очередь, заявил, что будет жестко осуждать насилие, которое будет применяться к протестующим на Кубе, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В январе администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список государств, спонсирующих терроризм в США. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Куба укрывает американских преступников и лидеров колумбийских повстанцев.