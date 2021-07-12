Вице-спикер думы Югры получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент Владимир Путин наградил жителей Уральского федерального округа различными наградами. Например, орден получил вице-спикер думы Югры Александр Сальников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Сальников за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу получил от президента орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи Солиховых (Югра) и Смирновых (Тюменская область).