12 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале экс-депутата приговорили к 17 годам колонии за развращение школьниц

Чесменский районный суд приговорил бывшего депутата райсобрания к 17 годам в колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, осужденный в 2017-2018 гг. совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет.

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Теги: экс-депутат, суд, приговор, школьница,



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