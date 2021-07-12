На Южном Урале экс-депутата приговорили к 17 годам колонии за развращение школьниц

Чесменский районный суд приговорил бывшего депутата райсобрания к 17 годам в колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, осужденный в 2017-2018 гг. совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет.