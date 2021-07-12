12 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: СФН

Прозападная партия "Действие и солидарность" победила на выборах в молдавский парламент

В Молдавии прозападная партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала победу на внеочередных парламентских выборах. Движение поддерживает действующего президента страны Майю Санду и обещает реформы по западному образцу и борьбу с коррупцией. PAS набирает 52,5%.

На втором месте с 27,38% оказался пророссийский блог социалистов и коммунистов (экс-главы Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин). Блок до весны этого года имел большинство в парламенте, но Санду распустила его, поскольку не могла провести свои реформы.

Третье место и 5,78% набирает партия "Шор" бизнесмена Илана Шора, сбежавшего из страны.

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Теги: парламент, выборы, молдавия, майя санду, игорь додон



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