Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19, - член РАН

Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

По его словам, есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных.

"Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение", — сказал РИА Новости член-корреспондент РАН.

Специалист отметил, что необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном.

Напомним, вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, считает происхождение коронавируса природным. В то же время специалист не стала полностью исключать версию, согласно которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане. По ее словам, есть "ничтожная" вероятность того, что один из исследователей мог заразиться инфекцией сам и без злого умысла заразить других.

Эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".