Южноуральца будут судить за хищение свыше 28 млн рублей у граждан

Жителя Челябинской области будут судить за мошенничество на сумму свыше 28 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, уроженец Троицка в 2018-2020 гг. путем обмана и злоупотребления доверием похитил у граждан свыше 28 млн рублей. Он предлагал для дополнительного заработка вложить деньги в строительство домов, заправочной станции, производство одного из промышленных предприятий или покупки его облигаций, либо в якобы разработанную им программу трейдинг.

За это он обещал выплачивать от 10 до 30 процентов от вложенной суммы, а впоследствии и сам заем.Потерпевшие переводили обвиняемому от 30 тыс. до 3 млн руб. Некоторые отдавали деньги без расписки и договоров, под "честное слово". Похищенные деньги обвиняемый потратил.

От действий обвиняемого пострадали 32 человека. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.