На Среднем Урале начались выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

На Среднем Урале начались выплаты жителям пострадавших от паводка территорий.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным на 11 июля поступило 671 заявление на выплату компенсаций в связи с причиненным водой ущербом. Выплаты произведены по 100 заявкам, общая сумма компенсаций составила 950 тыс. руб.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В них задействованы сотрудники МЧС, специалисты местной администрации, органов исполнительной власти и представители волонтерских организаций. Идут работы по откачке воды из домов и просушке помещений, организована работа комиссий по оценке ущерба и проведению компенсационных выплат.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области затопило несколько населенных пунктов. В Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде ввели режим чрезвычайной ситуации.