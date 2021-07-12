СМИ: малый бизнес не хочет работать в убыток из-за роста цен на стройматериалы

Повышение стоимости основных видов стройматериалов в России привело к тому, что значительная часть государственных контрактов стала для представителей малого и среднего предпринимательства убыточной.

Об этом следует из письма президента делового объединения "Опора России" Александра Калинина в адрес руководителя ФАС РФ Максима Шаскольского, первого вице-премьера Марата Хуснуллина, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Как отмечается в обращении, наиболее остро ситуация сложилась в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, например капремонта или поставок лифтового оборудования.

По действующему законодательству, условия государственных и муниципальных контрактов не могут быть пересмотрены, если их стоимость не превышает 100 млн руб., даже при возникновении непредвиденных обстоятельств. Продолжение такого рода подрядов для предпринимателей равносильно банкротству, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен. Цены на стройматериалы выросли на 19,6% к декабрю 2020 года.