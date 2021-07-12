12 Июля 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге разыскивают водителя, наехавшего на ребенка

7 июля в Екатеринбурге около 16 часов  произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП произошло по улице Бардина. Водитель "Форд Фокус", наехал на велосипедиста, которые ехал по тротуару через проезд по ходу движения транспортного средства. После наезда владелец машины с места ДТП скрылся.

В результате пострадал 10-летний мальчик, позже его госпитализировали в детскую городскую больницу с закрытым переломом ключицы.

Поиски водителя продолжаются. Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в правоохранительные органы. Конфиденциальность гарантируется.

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Теги: Екатеринбург, водитель, ДТП



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