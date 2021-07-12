Водитель смертельного ДТП на Кубани стал фигурантом уголовного дела

На Кабани заведено уголовное дело по факту автоаварии с микроавтобусом.

Его фигурантом стал водитель транспортного средства, который работал нелегально, так как в реестре официальных перевозчиков не числится. Причиной происшествия стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения - Volkswagen Crafter перевозил 12 человек из Анапы в Назрань, сообщает ТАСС.

Напомним, три человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. Еще девять человек поручили травмы.