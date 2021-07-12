Полицейский в Иванове высадил из маршрутки ребенка без маски

В Иванове полиция начала проверку информации о том, что сотрудник правоохранительных органов якобы высадил из маршрутки 12-летнюю девочку, у которой отсутствовала защитная маска.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в Instagram появилось сообщение от матери ребенка. По ее словам, 9 июля девочка ехала без защитной маски в маршрутке из микрорайона Пустошь-Бор в центр города.

На одной из остановок с проверкой масочного режима зашел полицейский и якобы высадил ребенка. По словам матери, водитель маршрутки не вернул деньги за проезд, из-за чего девочка добиралась до места без денег.

В начала года в Березниках кондуктор троллейбуса высадила на мороз ребенка без медицинской маски.